Тасмания запретит публичную демонстрацию нацистской символики

Австралийский штат станет четвертым штатом, запретившим публичную демонстрацию свастики и других нацистских символов. Генпрокурор штата заявил, что этот вопрос очень волновал его.

Тасмания станет четвертым австралийским штатом, запретившим публичную демонстрацию нацистской символики, сообщает SBS News.

Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд уже начали процесс объявления свастики и других символов ненависти вне закона.

Правительство Тасмании объявило, что внесет законопроект о запрете свастики и других символов ненависти.

Эта мера по-прежнему позволит использовать нацистскую символику в исторических и образовательных целях, а также будет включать исключения для индуистов и буддистов, которые используют свастику в религиозных целях задолго до создания нацистского символа.

«Наше правительство решительно осуждает демонстрацию и продажу этих символов, используемых в целях ненависти и страха», — заявила в воскресенье генеральный прокурор Тасмании Элиз Арчер. «Это вопрос, который глубоко волнует меня как генерального прокурора, а также многих жителей Тасмании».

Курсор ранее писал, что депутат из Аргентины обозвал евреев нацистами. В ряде твитов, опубликованных в мае, левый депутат обвинил Израиль в том, что тот якобы является «государством, совершающим геноцид».