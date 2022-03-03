Тель-Авивский университет предлагает стипендии студентам и исследователям из университетов Украины

Тель-Авивский университет предлагает стипендии на обучение и проживание студентам и исследователям из университетов Украины. «Большая важность в оказании немедленной помощи украинским коллегам».

В свете эскалации войны между Россией и Украиной Тель-Авивский университет (ТАУ) в четверг объявил о своем решении предложить десятки стипендий на общую сумму около 1 млн шекелей украинским студентам и исследователям, которые проведут предстоящий семестр в ТАУ.

Таким образом, ТАУ позволит студентам и исследователям из разных дисциплин продолжить свои академические исследования и исследования, которые были остановлены войной. С этой целью ТАУ вскоре свяжется с посольствами в Израиле и Украине, а также со своими академическими коллегами, чтобы облегчить прибытие исследователей в Израиль в течение следующих нескольких дней. Стипендии покроют расходы на обучение и проживание в Израиле.

ТАУ подчеркнули, что российское вторжение в Украину является тревожным сигналом, требующим от всех нас приложить все усилия, чтобы помочь украинскому народу, многие из которых в одночасье стали бездомными беженцами.

В своем решении ТАУ заявил: «Как университет, который поднимает знамя академической свободы, мы придаем большое значение оказанию нашим украинским коллегам немедленной помощи».

Президент ТАУ профессор Ариэль Порат подчеркнул: «Шаги, которые мы предпринимаем, по общему признанию, скромны. Однако мы надеемся, что другие академические учреждения, как в Израиле, так и во всем мире, последуют нашему примеру и протянут руку помощи украинскому народу в этой тяжелой ситуации».

«Курсор» писал о том, что МИД сделали важное сообщение для израильтян и их семей, которые находятся в Украине.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.