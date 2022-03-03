За неделю в Украине погибли 9 тысяч российских военных

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло около 9 тысяч оккупантов.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в социальной сети Facebook.

Что касается боевой техники, что армия захватчиков потеряла 217 танков, 900 ББМ, 90 артиллерийских систем, 42 единицы РСЗО, 11 средств ПВО, 30 самолетов (информация уточняется), 31 вертолет (информация уточняется), 374 единицы автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с ППМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

На данный момент вся информация уточняется. Из-за того, что идут активные боевые действия, подсчет очень сложный.

Ранее редакция Курсора сообщала, что глава Минобороны Украины заявил, что никто не думал, что его страна продержится неделю. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна держится против российской орды уже 168 часов. Это целая неделя.

Еще напомним, что захваченный в плен российский оккупант рассказал о планах Путина по захвату Украины. Украинские защитники взяли в плен очередного русского солдата. Как оказалось, захватчика зовут Дмитрий Шишканов. Он является заместителем командира батальона в/ч 12676.

Также наш сайт писал, что взрывы в Киеве попали в прямой эфир американского канала CBS.

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