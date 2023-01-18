Телефонный звонок спас жителя США от жуткой смерти

Салон его автомобиля за секунду был продавлен.

Житель американского города Малибу (штат Калифорния), спасся от упавшей на его автомобиль огромного камня благодаря телефонному звонку от возлюбленной.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Маурицио Хенао припарковался рядом со своим домом на склоне холма. Он вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок своей девушки. Неожиданно раздался громкий шум.

«Я выбежал и увидел, что машина разбита», — рассказал мужчина.

Полутораметровая глыба приземлилась на крышу автомобиля и продавила ее. Ветровые стекла машины разлетелись, а кузов был погнут. Камни, упавшие на дорогу в результате оползня, разлетелись на четыре полосы дорожного движения и повредили по меньшей мере одну припаркованную машину. В результате произошедшего никто не пострадал.

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