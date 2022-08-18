ЧП в Герцлии: с подъемного крана на здание рухнула железная балка

В здании, на которое рухнула балка, началась паника, один работник госпитализирован в больницу с осколочными травмами.

Сегодня, 18 августа, в Герцлии произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал один человек. С подъемного крана сорвалась железная балка и пробила оконное стекло здания.

Об этом сообщает издание «Детали».

Инцидент произошел на улице ха-Мада. Подъемный кран стоял на строительной площадке под зданием, и когда балка рухнула и попала в окно, в здании началась паника, а один мужчина получил осколочное ранение.

На место происшествия приехала бригада «скорой» помощи и госпитализировала пострадавшего. Его состояние стабильное, он получил легкие травмы. Но очевидцы говорят, что в результате ЧП могло пострадать больше людей и то, что этот инцидент не закончился трагедий, просто чудо.

Сотрудники полиции начали расследовать обст оятельства инцидента. Есть предположение, что крановщик преждевременно отсоединил груз, поэтому он рухнул на здание.

«Курсор» писал ранее, что в Нетании на улице Абарбанель на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 47-летний мужчина. Рабочий упал с большой высоты и получил множественные травмы.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек».