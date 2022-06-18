Телескоп Hubble сделал снимок тысячи галактик

На фотографии можно увидеть ультрафиолетовый свет, который звезды посылают на десятки тысяч световых лет в космос. Его изучение поможет ученым лучше понять Вселенную.

Космический телескоп Hubble сделал ультрафиолетовый снимок сразу тысячи галактик.

Фотографию показали на официальном аккаунте телескопа в Instagram.

«Наблюдения за ультрафиолетом могут помочь пролить свет на загадку нашей ранней Вселенной, известную как реионизация, когда первые звезды и галактики положили конец космическим «темным векам», ионизируя туман газообразного водорода. Это расщепляло атомы на заряженные электроны и протоны, и после того, как туман рассеялся, свет мог беспрепятственно путешествовать по Вселенной», — написали в описании к фото.

Также отмечается, что ученые пока не знают, как именно происходил вышеописанный процесс, однако изучение ультрафиолетового света помогут получить больше информации о Вселенной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее наш сайт сообщал, что космический телескоп Gaia заметил странную активность в тысячах звезд. В Европейском космическом агентстве сообщили, что телескоп Gaia, который изучает нашу галактику, заметил сейсмическую активность в тысячах звезд. Такая активность изменяет форму светил.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, есть ли признаки жизни на Венере.

Еще напомним, что в сети показали, как выглядит лунная тень на Юпитере.