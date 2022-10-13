Телескоп James Webb обнаружил самые ранние звезды, которые когда-либо видели

Астрофизики изучают звезды, которые могли появиться 800 миллионов лет после Большого взрыва. Ранние образования проявляются на одном из первых изображений, полученных космическим телескопом James Webb.

Звезды живут плотными группами, называемыми шаровыми скоплениями, и окружают далекую галактику, получившую название Спарклер.

Об этом 13 октября сообщает Astrophysical Journal Letters.

В шаровых скоплениях часто находятся одни из самых старых звезд в современных галактиках, таких как наша собственная, но их точный возраст определить сложно. Новое открытие может помочь исследователям узнать, когда такие кластеры начали формироваться.

По сравнению с галактикой шаровые скопления крошечные, поэтому их трудно увидеть со всей Вселенной. На этот раз помогла гигантская естественная космическая линза. Спарклер — одна из тысяч галактик, которые находятся далеко за массивным, гораздо более близким скоплением галактик под названием SMACS 0723 , которое было предметом первого публично опубликованного научного изображения с космического телескопа James Webb или JWST. Скопление искажает пространство-время так, что свет от более далеких галактик за ним увеличивается.

Для всех этих удаленных галактик это дополнительное увеличение выявляет детали, которых раньше никто не видел. Одна вытянутая галактика, окруженная желтоватыми пятнами, привлекла внимание астронома Ламии Маулы и ее коллег.

«Когда мы впервые увидели его, мы заметили все эти маленькие точки вокруг него, которые мы назвали «блестками», — заявила Маула из Университета Торонто.

Команда задалась вопросом, могут ли блестки быть шаровыми скоплениями, сплоченными семьями звезд, которые, как считается, родились вместе и остаются рядом друг с другом на протяжении всей своей жизни. Специалистов интересует вопрос, который все еще остается, заключается в том, как родились сами шаровые скопления. Цель исследований — узнать, родились ли они в «космический полдень» 10 миллиардов лет назад, когда звездообразование во Вселенной достигло пика, или они образовались 13 миллиардов лет назад на « космической заре », когда звезды вообще впервые смогли сформироваться.

Ранее «Курсор» сообщал, что телескоп James Webb на новом фото зафиксировал паутину газа и звезд в далекой галактике.