Телескоп Swift зафиксировал поглощение белым карликом ближайшей звезды

Найденная ZTF J1813+4251 является звеном, которое не хватало для объяснения перехода таких звезд от удаленных и богатых водой к близким гелиевым.

В журнале Nature 13 октября опубликованы результаты наблюдений.

Моделирование показало, солнцевидную звезду с ZTF J1813+4251 ждет еще большее сближение с белым карликом и превращение в гелиевое ядро. У звезды спектрального класса F с массой в 0,1 солнечной он отбирает на себя материал белый карлик – конечный продукт звездной эволюции.

Другие звезды заперты в отношениях друг с другом как бинарные пары. Новое исследование обнаружило двойную пару звезд, которые находятся так близко друг к другу, что совершают оборот за 51 минуту, что является самой короткой орбитой, когда-либо наблюдаемой в двойной системе. Их близость друг к другу вызывает проблемы.

Звезды, расположенные так близко друг к другу, называются катаклизмическими переменными. В катаклизмических переменных главная звезда — белый карлик; в этой паре другая звезда похожа на Солнце, но старше.

