Телескоп Swift зафиксировал поглощение белым карликом ближайшей звезды

Орбитальный телескоп Swift обнаружил близкие пару звезд. Каждые 51 минуту происходит оборот звезды и белого карлика, который собирает на себя ее материал.

Найденная ZTF J1813+4251 является звеном, которое не хватало для объяснения перехода таких звезд от удаленных и богатых водой к близким гелиевым.

В журнале Nature 13 октября опубликованы результаты наблюдений.

Моделирование показало, солнцевидную звезду с ZTF J1813+4251 ждет еще большее сближение с белым карликом и превращение в гелиевое ядро. У звезды спектрального класса F с массой в 0,1 солнечной он отбирает на себя материал белый карлик – конечный продукт звездной эволюции.

Другие звезды заперты в отношениях друг с другом как бинарные пары. Новое исследование обнаружило двойную пару звезд, которые находятся так близко друг к другу, что совершают оборот за 51 минуту, что является самой короткой орбитой, когда-либо наблюдаемой в двойной системе. Их близость друг к другу вызывает проблемы.

Звезды, расположенные так близко друг к другу, называются катаклизмическими переменными. В катаклизмических переменных главная звезда — белый карлик; в этой паре другая звезда похожа на Солнце, но старше.

Researchers discover star being consumed by its smaller, deader neighbor https://t.co/nwGMAEpIvQ pic.twitter.com/5U23WWDIc6 — Engadget (@engadget) October 6, 2022

Белые карлики крошечные для звезд, размером с Землю, но они невероятно плотные. Мощная гравитация белого карлика оттягивает материал от его компаньона, звезды-донора. Материал образует аккреционное кольцо вокруг белого карлика. Этот процесс создает яркие вспышки в нерегулярное или переменное время, когда диск нагревается и материал падает на белого карлика. Звезды в катаклизмической переменной (CV) должны быть близко друг к другу, чтобы он мог получить материал от звезды-донора.

Астрономам известно более 1000 CV, и только у дюжины из них орбиты короче 75 минут. Авторы исследования нашли ближайшую орбиту. Паре звезд требуется всего 51 минута, чтобы совершить полный оборот по орбите. Это редкость, и бинарная пара свидетельствует о недостающем звене в астрофизике. Звезды в этом исследовании находятся на расстоянии около 3000 световых лет в направлении созвездия Геркулеса.

Ранее «Курсор» сообщал, что NASA с помощью миссии DART удалось изменить орбиту астероида Диморфос.