Террор недопустим: Азербайджан закрыл свое посольство в Иране

Азербайджан эвакуировал посольство в Иране после того, как вооруженного нападения, когда был застрелен глава службы безопасности дипмиссии и ранены еще двое.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил нападение, назвав его террористическим актом.

«Террор против дипломатических представительств недопустим!» , — выступил Алиев. Президент призвал к быстрому расследованию и немедленному наказанию подозреваемого. Начальник полиции Тегерана генерал Хосейн Рахими заявил, что подозреваемым был иранец, который полагал, что его жена-азербайджанка находится в посольстве.

Видео с камеры наблюдения, опубликованное в Азербайджане, якобы показало, что боевик вошел в здание в одиночку, в то время как иранский сотрудник службы безопасности мало что сделал, чтобы остановить нападение. Перед эвакуацией посольства МИД Азербайджана обвинил Иран в том, что он недостаточно делает для сохранения своего дипломатического поста.

«Ранее уже были попытки угрожать нашей дипмиссии в Иране, и перед Ираном постоянно ставился вопрос о принятии мер по предотвращению подобных случаев и обеспечению безопасности наших дипмиссий», — заявили в министерстве.

«К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия отсутствия должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении».

Напряженность между двумя странами, большинство населения которых составляют мусульмане-шииты, возникает по мере укрепления связей между Азербайджаном и Израилем в последние годы. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Израиль покупает 40% своей нефти у Азербайджана и поставляет 27% основного импорта вооружений в Азербайджан с 2011 по 2020 год, в том числе 69% с 2016 по 2020 год. Обе страны рассматривают Иран как угрозу. Иран обвинил Азербайджан в укрывательстве «израильского присутствия» на своей границе, что Азербайджан отрицает.

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Национального собрания Азербайджана Севиндж Фаталиева заявила JNS ранее в этом месяце, что Израиль «является проверенным временем и надежным стратегическим партнером Азербайджана».

«На протяжении тысячелетий мы жили вместе как семья в мире, братстве и взаимном уважении», — добавил депутат Национального Собрания Асим Моллазаде. «Наша дружба, братство и ценности помогли нам обоим выжить в очень сложном регионе со злом и международным террором, угрожающим как Израилю, так и Азербайджану».

США также осудили нападение.

«Мы присоединяемся к призыву президента Алиева к скорейшему расследованию этого неприемлемого насилия», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее Курсор писал про вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране: обнародованы детали.