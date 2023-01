Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране: обнародованы детали

По сообщениям государственных СМИ Азербайджана, мужчина, вооруженный автоматическим оружием, убил начальника службы безопасности посольства Азербайджана в Тегеране и ранил двух сотрудников службы безопасности в результате нападения на посольство в пятницу утром.

Начальник полиции Тегерана Сардар Рахими сообщил, что нападавший арестован и допрошен. Сообщается, что нападавший вошел в посольство со своими двумя маленькими детьми, при этом Рахими заявил, что нападавший сказал, что его мотив был личным и связан с семейными проблемами.

