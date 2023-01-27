Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране: обнародованы детали

Отношения между Азербайджаном и Ираном обострились в прошлом году.

По сообщениям государственных СМИ Азербайджана, мужчина, вооруженный автоматическим оружием, убил начальника службы безопасности посольства Азербайджана в Тегеране и ранил двух сотрудников службы безопасности в результате нападения на посольство в пятницу утром.

Начальник полиции Тегерана Сардар Рахими сообщил, что нападавший арестован и допрошен. Сообщается, что нападавший вошел в посольство со своими двумя маленькими детьми, при этом Рахими заявил, что нападавший сказал, что его мотив был личным и связан с семейными проблемами.

#BREAKING Armed attack on #Azerbaijani Embassy in Iran leaves dead and injured: attacker detainedhttps://t.co/77UPtZmNOP pic.twitter.com/CUWzkWB0hz — APA News Agency (@APA_English) January 27, 2023

Сообщается, что на кадрах с места происшествия видны иранские силы безопасности и парамедики в посольстве.

Расследование нападения продолжается.

Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Ираном возросла за последний год в связи с рядом вопросов, включая усилия Азербайджана по созданию коридора через Армению в эксклав, принадлежащий Азербайджану, заявления Ирана о том, что израильская разведка действует против Ирана из Азербайджана, и газеты Азербайджана призывают иранскую провинцию Западный Азербайджан отделиться и присоединиться к Азербайджану.

В ноябре Служба государственной безопасности Азербайджана объявила, что обнаружила иранскую шпионскую сеть, действовавшую в Азербайджане, и обвинила ряд лиц в сотрудничестве со спецслужбами Ирана.

Ранее Курсор писал, что Иран выпускает на государственном телевидении ролики с обещаниями уничтожить Израиль и Азербайджан. Тегеран продолжает угрожать Израилю и Азербайджану. В стране выпускают соответствующие ролики на государственном телевидении с обещаниями ликвидировать другие государства.