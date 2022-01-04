Tesla раскритиковали за открытие выставочного зала в Синьцзяне, несмотря на нарушения прав человека

Илон Маск и Тесла должны учитывать права человека в китайском регионе, иначе они рискуют оказаться соучастниками, считает Human Rights Watch.

Tesla открыла новый выставочный зал в Синьцзяне, регионе, который находится в центре многолетней кампании китайских властей по репрессиям и ассимиляции против уйгурского народа.

Tesla объявила об открытии в сообщении от 31 декабря: «В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие!».

Сообщение сопровождалось фотографиями торжеств по случаю открытия.

США ввели ряд санкций, нормативных и других мер против Китая в связи с продолжающимися нарушениями прав человека в Синьцзяне, включая ограничения на деловые отношения США с местными операторами и поставщиками.

В прошлом месяце президент Джо Байден подписал Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, и правительство США намерено провести дипломатический бойкот предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

Уйгурские правозащитные группы раскритиковали открытие выставочного зала, который, как сообщается, является 211-м местом Tesla в Китае. Совет по американо-исламским отношениям призвал к его немедленному закрытию, так как проведение мероприятий в данном случае «равнозначно экономической поддержке геноцида».

«Ни одна американская корпорация не должна вести бизнес в регионе, который является фокусом кампании геноцида, направленной против религиозного и этнического меньшинства», — сказал директор Совета по национальным коммуникациям Ибрагим Хупер.

Австралийский исследователь Human Rights Watch Софи Макнил заявила: «Пекин и бизнес уже давно делают ставку на глобальную готовность ставить прибыль выше прав человека, даже перед лицом преступлений против человечности, но мы не должны допустить, чтобы это продолжалось в 2022 году.

«Илон Маск и его руководители Tesla должны учитывать права человека в Синьцзяне, иначе рискуют стать соучастниками».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Apple стала первой компанией, капитализация которой превысила $3 трлн.

Цена акций компании достигла $182,85.

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