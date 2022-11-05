Teva заплатит штату Нью-Йорк 523 млн долларов, чтобы избежать судебных исков по делу об опиоидах

Teva Pharmaceutical Industries выплатит штату Нью-Йорк до 523 млн долларов в рамках общенационального урегулирования судебных исков, в которых утверждается, что компания способствовала разжиганию опиоидной эпидемии в США.

Мировое соглашение с Нью-Йорком добавляет дополнительные 300 млн долларов к общим выплатам Teva по опиоидам. Teva работает над завершением общенационального урегулирования на сумму более 4,2 млрд долларов, и Нью-Йорк уже должен был получить наличные деньги и лекарства в рамках этой сделки.

«Вы не можете установить цену за потерянные жизни, страдание от зависимости и разлученные семьи, но с более чем 2 млрд долларов, которые мы сейчас передали жителям Нью-Йорка, мы можем продолжить восстановление и восстановление», — заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, имея в виду также расчеты по опиоидам с другими компаниями.

Джеймс сказала, что мировое соглашение Teva завершает судебный процесс штата против производителей и распространителей опиоидов.

CVS Health Corp, Walgreens Boots Alliance и Walmart на этой неделе договорились выплатить 13,8 млрд долларов для урегулирования тысяч исков штатов и местных властей США, связанных с опиоидными обезболивающими, отпускаемыми их аптеками.

Генеральный директор Teva Каре Шульц заявила, что компания будет осуществлять платеж Нью-Йорку в течение 18 лет, «что хорошо для нас, потому что это означает, что это очень управляемо по отношению к нашему денежному потоку и нашей ситуации с долгом». Он добавил, что чистый долг Teva сократился, но остается высоким и составляет 19 млрд долларов.

«Мы вполне удовлетворены этим результатом», — сказал Шульц аналитикам по телефону после того, как израильская Teva сообщила о результатах третьего квартала, которые не оправдали ожиданий, и первоначально акции ее котирующихся в Тель-Авиве упали более чем на 6%. Акции Teva, котирующиеся в Нью-Йорке, упали на 1,5% до $8,63.

После нескольких лет переговоров Teva в июле предложила общенациональное урегулирование на сумму 4,25 млрд долларов — в основном наличными и частично лекарствами, которые составят от 300 до 400 млн долларов в течение 13 лет — для урегулирования судебных исков по опиоидам. Только нью-йоркская сделка выплачивается в течение 18 лет.

Teva рассчитывает начать выплаты в 2023 году, но Шульц сообщил, что процесс согласия штатов и местных органов власти уже начался и займет несколько месяцев.

«Мы весьма оптимистичны в отношении того, что к нам присоединится очень и очень большое количество штатов и подразделений, и мы оставим позади большую часть судебных разбирательств по опиоидам», — сказал он.

Ранее Курсор писал о громком деле об опиоидах в США: аптечных операторов обязали выплатить 650,6 млн долларов. Судебный процесс привел к нескольким общенациональным соглашениям, включая мировое соглашение на 4,25 млрд долларов с израильской компанией Teva Pharmaceutical Industries.