Трамп планирует построить 2300 новых домов в Майами

Дональд Трамп планирует построить 2300 роскошных домов на своем гольф-курорте Doral в районе Майами, что является частью ряда недавних шагов по возрождению семейного бизнеса, пострадавшего от разногласий во время президентства и остановок из-за коронавируса.

45-й президент США Дональд Трамп сообщал о планах на застройку своего курорта Trump National Doral, назвав его «самым захватывающим событием в стране», но не сообщил подробностей, таких как размер домов или их возможную стоимость. В сообщении говорится, что в планах также строительство торговых и коммерческих площадей.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Хотя The Doral является крупнейшим источником дохода Трампа среди его 17 гольф-отелей, в последние годы он стал убыточным.

В 2019 году Трамп объявил о планах провести глобальную встречу лидеров «Большой семерки» на своем курорте. Но ему пришлось отменить ее после двухпартийного протеста по поводу самодеятельности и возможного нарушения конституционного запрета на получение президентами подарков или платежей от иностранных лидеров.

Согласно финансовым отчетам, поданным в Управление по этике федерального правительства, выручка курорта упала более чем на 33 миллиона долларов в течение следующих двух лет, то есть более чем на 40%. По состоянию на прошлый год компания Трампа взяла взаймы на недвижимость в размере 125 миллионов долларов.

Планы Trump Organization в отношении Дорала являются частью череды недавних деловых шагов после месяцев относительного затишья.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Трамп заявил о фейковых сообщениях в СМИ Израиля.

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