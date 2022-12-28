Трансфер Роналду в Саудовскую Аравию: новые подробности от СМИ

Журналисты пишут, что португальский футболист Криштиану Роналду прервал контакты с клубом Аль-Наср (Саудовская Аравия). Но не обошлось и без прямо противоположных слухов.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Причина возможного разрыва контактов кроется в том, что 37-летняя легенда мирового футбола получил предложение от европейского клуба, играющего в Лиге Чемпионов. Пока что неизвестно, какая именно команда готова осуществить трансфер Роналду, но можно предположить, что новый вариант является приоритетным для игрока, который хотел продолжить свои выступления в Европе.

Эта новость появилась вскоре после информации от американских журналистов о том, что «Аль-Наср» запланировал медицинское обследование Криштиану Роналду, потому что клуб работает над подписанием контракта со спортсменом. Руководство команды из Саудовской Аравии надеялось завершить сделку к открытию январского трансферного окна.

Несмотря на обилие в СМИ информации о переезде Роналду в «Аль-Наср», в самом клубе не спешат подтверждать эти слухи. В частности, президент команды Мусли Аль-Муаммар заявил, что большинство слухов, распускаемых журналистами по этому поводу, являются ложью. Однако вполне возможно, что этот комментарий касается лишь информации о том, что Криштиану предоставят «космические» финансовые условия в Саудовской Аравии, а не самого трансфера.

Сегодня вечером, 28 декабря, журналист Руди Галетти сообщил о прибытии в Мадрид (Испания) президента и генерального директора «Аль-Насра», где они намерены заключить сделку о переходе Роналду. По его словам, ближайшие три дня станут ключевыми для этого трансфера. Журналист утверждает, что до этого момента переговоры проходили успешно, но окончательного решения еще не приняли.

Ранее в СМИ указали на важные детали в заявлении Эрдогана о связи между Роналду и палестинцами.

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