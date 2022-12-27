Заявление Эрдогана о связи между Роналду и палестинцами: в СМИ указали на важные детали

Странное утверждение турецкого президента, как сообщается, не имеет под собой никаких оснований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду подвергся «политическому бану» на чемпионате мира в Катаре из-за его предполагаемой поддержки палестинцев.

«К сожалению, они наложили на него политический запрет», — сказал Эрдоган в воскресенье, выступая перед группой студентов.

«Отправка такого футболиста, как Роналду, на поле всего за 30 минут до конца матча разрушила его психологию и отняла у него энергию», — добавил Эрдоган, пояснив, что «Роналду — это тот, кто стоит за дело палестинцев».

Как пишет The Times Of Israel, Роналду никогда не делал каких-либо значительных публичных заявлений, касающихся израильско-палестинского конфликта, и в сети можно найти лишь фальсифицированные изображения, видео и сообщения СМИ, утверждающие, что Роналду поддерживает палестинцев.

Футболист на протяжении многих лет встречался и фотографировался как с израильтянами, так и с палестинцами.

Многие считают, что Роналду показал провальное выступление на чемпионате мира. Однако, как отмечают журналисты, нет никаких очевидных оснований для утверждений Эрдогана о том, что выступление Роналду каким-либо образом связано с политикой или с какой-либо предполагаемой позицией в отношении израильско-палестинского конфликта.

Также отмечается, что поддержка дела палестинцев и размахивание палестинскими флагами стали обычным явлением на чемпионате мира по футболу в Катаре — настолько, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поблагодарил Доху за использование турнира для распространения поддержки палестинцев.

Роналду, один из самых известных футболистов мира, посетил Израиль в 2013 году, чтобы сыграть отборочный матч чемпионата мира. В 2019 году он встретился с тогдашним министром иностранных дел Исраэлем Кацем в Италии, подарив ему футболку.

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