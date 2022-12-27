Заявление Эрдогана о связи между Роналду и палестинцами: в СМИ указали на важные детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду подвергся «политическому бану» на чемпионате мира в Катаре из-за его предполагаемой поддержки палестинцев.
«К сожалению, они наложили на него политический запрет», — сказал Эрдоган в воскресенье, выступая перед группой студентов.
«Отправка такого футболиста, как Роналду, на поле всего за 30 минут до конца матча разрушила его психологию и отняла у него энергию», — добавил Эрдоган, пояснив, что «Роналду — это тот, кто стоит за дело палестинцев».
Как пишет The Times Of Israel, Роналду никогда не делал каких-либо значительных публичных заявлений, касающихся израильско-палестинского конфликта, и в сети можно найти лишь фальсифицированные изображения, видео и сообщения СМИ, утверждающие, что Роналду поддерживает палестинцев.
Футболист на протяжении многих лет встречался и фотографировался как с израильтянами, так и с палестинцами.
Многие считают, что Роналду показал провальное выступление на чемпионате мира. Однако, как отмечают журналисты, нет никаких очевидных оснований для утверждений Эрдогана о том, что выступление Роналду каким-либо образом связано с политикой или с какой-либо предполагаемой позицией в отношении израильско-палестинского конфликта.
Также отмечается, что поддержка дела палестинцев и размахивание палестинскими флагами стали обычным явлением на чемпионате мира по футболу в Катаре — настолько, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поблагодарил Доху за использование турнира для распространения поддержки палестинцев.
Роналду, один из самых известных футболистов мира, посетил Израиль в 2013 году, чтобы сыграть отборочный матч чемпионата мира. В 2019 году он встретился с тогдашним министром иностранных дел Исраэлем Кацем в Италии, подарив ему футболку.
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