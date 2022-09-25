Транзита в Израиль не будет: крупнейший аэропорт Польши прекращает пропускать россиян

Аэропорт имени Шопена в Варшаве не намерен больше пускать россиян на свою территорию. С понедельника, 26 сентября, начинает ужесточенные нормы на въезд для граждан российской федерации.

Россияне не смогут воспользоваться соответствующими услугами и для транзита в Израиль. Это результат договоренностей между премьер-министрами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Об этом сообщает 25 сентября Wyborcza.

По данным министерства внутренних дел и администрации, разработана совместная региональная позиция относительно возможностей для поездок. Согласно новым правилам, гражданам российской федерации запрещается въезжать на территорию Республики Польша через внешнюю границу с 19 сентября 2022 года в хозяйственных, спортивных, туристических или культурных целях.

Запрет также распространяется на въезд через воздушные и морские пограничные переходы. Эти нормы в аэропорту имени Шопена также вводятся c понедельника, 26 сентября.

Инициатива направлена на то, чтобы сплотить оставшиеся государства-члены Евросоюза, которые не приняли таких мер. Институты структуры в дальнейшем нацелены на выработку общей позиции по ограничению иных, кроме абсолютно необходимых, поездок граждан страны-агрессора.

Активность российских граждан относительно покупки билетов на транспортов усилилась после объявления в рф мобилизации 21 сентября. Мужчины призывного возраста принялись массово уезжать из россии. В законе о мобилизации засекретили пункт, в котором говорится о количестве лиц, которых планируют призвать. Предположительно, это может быть свыше миллиона человек, как считают эксперты.

Ранее «Курсор» опубликовал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал россиян отказываться от мобилизации, поскольку это спасет им жизнь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!