Президент Владимир Зеленский убежден, что россии удастся мобилизовать заявленные 300 тысяч человек, однако отмечает, что россиянам безопаснее выходить на протесты и попасть с них за решетку, чем ехать на войну в Украину и погибать.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ.

По его словам, если путину удастся отправить 300 тысяч человек на фронт, он приумножит количество жертв среди своих сограждан. Глава Украины говорит, что разведка установила, что решение об этом было принято давно, вопрос был лишь в том, когда кремль даст этот сигнал.

Он назвал большой ошибкой россиян опасения, что их арестуют, если они выйдут на протесты.

«Они боятся попасть за решетку, потому что не понимают, куда попадут, когда придут к нам. Здесь (в Украине) они или погибнут, или будут сдаваться и попадут в плен. Они даже не понимают разницы: если бы они сейчас выходили на улицу, это было бы более безопасно», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что россиянам под силу кардинально изменить политику своей страны. Ведь всех остановить невозможно, потому что это 150 млн человек, подчеркнул Зеленский.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!