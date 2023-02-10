ЦАХАЛ спас в Турции 17 человек, оказавшихся под завалами в результате землетрясений

С начала прибытия в Турцию израильская гуманитарная миссия «Ветви оливы» спасла 17 человек из-под завалов зданий, разрушенных во время землетрясений.

Об этом сообщает «9 канал«.

В Оникисубатском районе турецкой провинции Кахраманмараш израильские спасатели вытащили из-под завалов 26-летнюю Озлем Болат. Также наша миссия спасла 7-летнего ребенка и пострадавшего мужчину.

Как отмечено в сообщении, в этой провинции израильтяне развернули полевой госпиталь на базе опустевшей местной больницы — медики оказывают там помощь всем пострадавшим. В госпитале работают израильские врачи, медсестры, фармацевты, рентгенологи, лаборанты и другие специалисты. Большая часть из них — военные медики-резервисты. Также в состав миссии вошли представители службы скорой помощи «Красный магендавид» и Министерства здравоохранения Израиля.

Так, руководит госпиталем главврач ЦАХАЛа, подполковник Томер Колер. Израильские медики оказывают раненым на месте неотложную медицинскую помощь, проводят реанимационные мероприятия и даже хирургические вмешательства.

Смертоносные землетрясения накрыли Турцию и Сирию 6 и 7 февраля. Магнитуда подземных толчков превысила 7 баллов. Жертвами землетрясений стали более 19 тысяч человек. Еще около 3 тысяч человек погибли на территории Сирии. Сейчас в Турции продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие спасательные группы из десятков стран. Одна из крупнейших миссий была направлена Израилем.