Землетрясения в Турции и Сирии вызвали большое количество деформаций земной коры.

Управление геопространственной информации Японии сообщило, что два мощных землетрясения, произошедших в Турции и Сирии в понедельник, вызвали деформацию земной коры в пострадавших районах, одно из которых превышает два метра.

Об этом сообщает NHK.

Управление проанализировало данные радаров, полученные в среду спутником наблюдения за земной поверхностью. Оно подтвердило деформацию земной коры размером не менее 10 см во всем пострадавшем районе, особенно вокруг эпицентра землетрясения в Турции.

Деформации размером до одного метра обнаружены у Восточно-Анатолийского разлома, проходящего примерно в 50 километрах северо-восточнее эпицентра первого землетрясения, магнитуда которого достигала 7,8.

Также обнаружена деформация размером в два метра и более рядом с эпицентром второго землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло спустя более девяти часов после первого. Эта деформация образовалась вдоль разлома рядом с эпицентром.

Управление считает, что во время землетрясений произошло смещение активных разломов у поверхности земли, что повлекло за собой мощные толчки.

Мощнейшие землетрясения охватили Турцию и Сирию 6 февраля. Магнитуда подземных толчков максимально достигала более 7 баллов. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях сроком на три месяца. В этот же день ряд стран, в том числе — Израиль, направили свои спасательные группы для помощи турецким специалистам.

Спасательные работы в Турции продолжаются. Количество погибших там уже приблизилось к 20 тысячам. Еще более 3 тысяч человек стали жертвами землетрясений в Сирии.