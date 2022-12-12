Тунис отменил все ограничения для иностранных туристов

Теперь приезжающим в страну не нужно предъявлять отрицательные тесты на коронавирус или сертификаты вакцинации.

Министерство здравоохранения Туниса отменило все ограничения на въезд туристов.

Об этом сообщает портал Open4Business.

Отмечается, что теперь туристам не нужно предъявлять отрицательные тесты на коронавирус или сертификаты вакцинации.

“В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Тунисе и низким уровнем заболеваемости в стране и мире министерство здравоохранения объявило о решении с 1 декабря освободить всех въезжающих в страну от необходимости предоставлять негативные результаты ПЦР или антиген- тестов, а также сертификаты вакцинации», – говорится в сообщении Национального офиса по туризму Туниса.

Кроме того, требование о ношении масок также отменено, оно сохраняется только для лиц с симптомами коронавируса. В то же время, как заявили в мдинистерстве, в стране продолжат вакцинацию пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

«Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что за последнюю неделю ноября в Тунисе был зафиксирован 81 новый случай заболевания коронавирусом и ни одной смерти от этой болезни.

Как сообщал Курсор, в июне двое полицейских, охранявших Большую синагогу в центре тунисской столицы Тунис, получили ножевые ранения. Подозреваемый, который был заключен в тюрьму в 2021 году по делу о терроризме и с тех пор был освобожден, ранил офицеров, но был схвачен.

Также Курсор информировал о том, что президент Туниса объявил о плане роспуска национального судебного органа по подозрению в коррупции и неправильном рассмотрении деликатных политических дел.