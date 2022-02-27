Тунис присоединился к Кувейту и Ливану в бойкоте фильма с Галь Гадот

Тунис запретил к показу во всех кинотеатрах страны новый фильм «Смерть на Ниле» с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли.

Кинотеатры в Тунисе начали показывать фильм в начале февраля, но после протестов, обвиняющих страну в «нормализации» отношений с Израилем, министерство страны и управление изобразительных искусств решили запретить фильм.

Фильм британского режиссера Кеннета Браны, являющийся экранизацией популярного одноименного романа Агаты Кристи, уже запрещен в Кувейте и Ливане по той же причине.

Гадот, отслужившая два года обязательной службы в Армии обороны Израиля, прошлым летом была раскритикована за реакцию за то, что выразила поддержку Израилю во время его конфликта с террористами ХАМАС в секторе Газа. В 2014 году ее раскритиковали за то, что она надеялась, что израильские солдаты останутся в безопасности во время борьбы с ХАМАСом.

«Главная актриса в фильме — израильтянка, прошла обучение в (израильской) армии и поддерживает колонизацию палестинской территории», — сказала Каутер Саида Чебби, глава антисионистского женского движения.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль поддержит осуждение действий России на Генеральной Ассамблее — СМИ.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.