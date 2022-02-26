Израиль поддержит осуждение действий России на Генеральной Ассамблее — СМИ

Перед этим Израиль отклонил просьбу США поддержать резолюцию СБ ООН с осуждением российского вторжения в Украину.

Израиль, вероятно, проголосует за резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую Россию, когда она будет передана на рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН, сообщают израильские СМИ в субботу со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел.

Отметим, что ранее Израиль не стал ставить подпись под проектом резолюции, которая осуждает полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

В министерстве иностранных дел объяснили, что резолюция «в любом случае» не смогла бы пройти, так как Россия наложила бы вето. При этом Соединенные Штаты хотели собрать под документом как моно больше подписей, чтобы показать, что международное сообщество поддерживает Украину и осуждает РФ. При этом Израиль просили подписать проект резолюции, но представители еврейского государства отказались.

Также Курсор писал, что в Украине заявили, что в РФ должны знать, сколько тел оккупантов сегодня лежит на украинской земле. Так, примерно 3500 российских солдаты были убиты за два дня войны с Украиной.

Кроме того, редакция нашего портала писала, чтоЛапид распорядился перенести посольство из Украины в Польшу.

Еще напомним, что за три дня войны российские войска убили 198 украинцев, ранены 1115 граждан.

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