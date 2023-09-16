Туристы рассказали о самых нелепых ошибках, которые совершали во время путешествий

Зачастую ошибки допускают при бронировании поезда или отеля.

Туристы поделились своим опытом, в которых высветлили главные ошибки, что допускали в поездках. Сделали они этого, по всей видимости, чтобы предостеречь других.

Высказались они на этот счет на форуме Reddit.

Так, кто-то рассказал, как забыл отцепить личную сигнализацию с сумки перед сдачей ее на контроль в аэропорту. В результате этот человек получил свой багаж обратно уже без сигнализации. Он допускает, что бедным сотрудникам аэропорта пришлось разбить сигнализацию, чтобы она перестала орать на них, за что ему очень стыдно. В других людей возникла путаница в бронировании с временем/местом.

"Я забронировал поезд из Венеции на сайте trenitalia. Когда поезд так и не прибыл, я обнаружил, что заказал автобус. Мы пропустили это", – рассказал пользователь под ником MaddBadger.

Также еще один путешественник рассказал, как купил билет на экскурсию в музей Анны Франк и простоял очередь, а билет оказался на следующий год. Кто-то перепутал аэропорты и пропустил свой рейс, а вот оплошность пользователя под ником inbelfast получила весьма неожиданное продолжение.

"Проводя очень пьяную ночь в Таиланде, я отдал свой кошелек прекрасной паре, с которой мы провели день в поездке, чтобы обезопасить себя, поскольку у меня не было карманов в шортах. Излишне говорить, что я проснулся на следующий день, и карма меня настигла", – поделился он.

Пользователь hugobosslovescandles рассказал, как из-за собственной пришлось обращаться за помощью к врачу.

"Пошел в недельный поход в Гранд-Каньон в колледже, и забыл упаковать хотя бы одну сменную пару нижнего белья. Мне пришлось пойти к врачу, когда я вернулся домой, так как у меня была такая сильная сыпь на мошонке", - признался он.

Ранее "Курсор" писал о том, что туристов предупредили о форс-мажорах, которые могут случаться во время путешествий.