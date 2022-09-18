Турция осудила США за решение по эмбарго на поставки оружия Кипру

По мнению турецкого МИДа, это решение нанесет ущерб миру и стабильности в восточном Средиземноморье.

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение США о снятии ограничений на экспорт, реэкспорт и трансфер вооружения в отношении Кипра на 2023 финансовый год.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на информацию агентства Reuters.

Отмечается, что, по мнению турецкого внешнеполитического ведомства, это решение «еще больше усугубит неуступчивость греко-кипрской стороны и негативно повлияет на усилия по решению кипрской проблемы».

«Это приведет к гонке вооружений на острове, нанося ущерб миру и стабильности в восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении.

Анкара призвала Соединенные Штаты пересмотреть свое решение и проводить сбалансированную политику в отношении двух сторон на острове.

Как известно, ограничения на поставку оружия Кипру были введены в 1987 году, чтобы способствовать стабильности и предотвратить «гонку вооружений». К этому времени полуостров уже был частично оккупирован Турцией, провозгласившей на этой части непризнанную Республику Северный Кипр.

В сентябре 2020 года на фоне обострения между Турцией и Грецией США частично сняли многолетнее эмбарго на поставку оружия в Республику Кипр. В Турции назвали этот шаг «несовместимым с духом союзнических отношений» и предположили ответные шаги со своей стороны.

Как сообщал Курсор, 29 июня Израиль и Кипр подписали ряд межправительственных соглашений, в том числе о продаже средств индивидуальной защиты и тактического снаряжения для Национальной гвардии Кипра.

«Соглашения предусматривают поставку интегрированных солдатских систем, значительно повышающих эффективность солдат благодаря средствам индивидуальной защиты и динамическому распределению веса (DWD)», — заявили тогда в министерстве обороны Израиля.

Также Курсор информировал о том, что в начале июня некоторые политики на Кипре были обеспокоены тем, что учения ЦАХАЛа, ориентированные против «Хизбаллы», повредят отношениям с Ираном.