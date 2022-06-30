Израиль и Кипр подписали соглашения об экспорте вооружения

Международные соглашения о сотрудничестве, в частности в сфере поставок военного снаряжения, подписаны в среду израильской и кипрской сторонами.

Израиль и Кипр подписали в среду, 29 июня в Никосии (Кипр) ряд соглашений межправительственных соглашений, в том числе о продаже средств индивидуальной защиты и тактического снаряжения для Национальной гвардии Кипра.

Министерство обороны Израиля заявило: «Соглашения предусматривают поставку интегрированных солдатских систем, значительно повышающих эффективность солдат благодаря средствам индивидуальной защиты и динамическому распределению веса (DWD)».

Соглашения были подписаны в присутствии министром обороны Кипра Хараламбоса Петридеса, начальника Генерального штаба Национальной гвардии Демокритоса Зервакиса, главы Министерства обороны Андреаса Луки.

Во время международного визита бригадный генерал ЦАХАЛа (в отставке) Яир Кулас, глава Управления международного оборонного сотрудничества Министерства обороны (SIBAT), встретился с Андреасом Лукой. Они обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности между министерствами обороны двух стран.

Яир Кулас отметил: «Подписанные сегодня соглашения отражают наши тесные отношения с Кипром и указывают на совместную цель по защите жизни солдат».

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