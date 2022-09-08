Турция открыто угрожает Греции: «Мы можем внезапно появиться однажды ночью, когда придет время»

Министерство иностранных дел Греции направило письма в НАТО, ООН и ЕС, в которых пожаловалось на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дело в том, что в своем недавнем высказывании относительно островов в Эгейском море Эрдоган перешел черту, по мнению Греции, которые сочли его слова «неспровоцированными, неприемлемыми и оскорбительными для Греции и греческого народа». В связи с этим, дипломаты призвали международные организации осудить риторику турецкого лидера.

Об этом сообщает «9 канал».

В обращении к международной организации власти Греции отметили, что если не сделать это сейчас и недооценить серьезность ситуации, то может повториться ситуация, что образовалась в другой части нашего континента. По словам министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, речь идет о вторжении России в Украину.

К слову, Эрдоган усилил свою риторику против Греции, заявив, что та «захватила» демилитаризованные острова в Эгейском море, и пригрозил жестким ответом.

«В их владении есть острова, у них есть военные базы на этих островах. Если продолжатся незаконные угрозы в наш адрес, нашему терпению наступит предел. Мы можем внезапно появиться однажды ночью, когда придет время», – сказал Эрдоган во время недавнего визита в Боснию и Герцеговину.

Ранее «Курсор» писал о том, что в ЕС выразили обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции.