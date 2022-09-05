В ЕС выразили обеспокоенность «враждебными высказываниями» Турции в адрес Греции

Страны расходятся во мнениях по разным вопросам: от статуса островов Эгейского моря до морских границ и углеводородных ресурсов в Средиземном море, а также по этническому расколу Кипра.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу «враждебных высказываний» со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и заявил, что Турция готова «сделать все необходимое», когда придет время.

Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Как известно, Турция и Греция расходятся во мнениях по разным вопросам: от статуса островов Эгейского моря до морских границ и углеводородных ресурсов в Средиземном море, а также по этническому расколу Кипра.

«Постоянные враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции … вызывают серьезную обеспокоенность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье», — заявил спикер главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Петер Стано.

По его словам, «угрозы и агрессивная риторика неприемлемы и должны прекратиться».

«ЕС вновь заявляет о своих ожиданиях от Турции, которая будет серьезно работать над снижением напряженности на устойчивой основе в интересах региональной стабильности в Восточном Средиземноморье и в полной мере будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС», – отметил Стано.

Как сообщал Курсор, в конце августа Греция навела ракеты на самолеты Турции. По информации журналистов, это произошло в Эгейском море, где над международными водами летели турецкие самолеты. Военные Греции решили навести на них ракету класса «земля-воздух».

Следует отметить, что Греция и Турция являются историческими соперниками на этой части земного шара. На фоне территориальных споров касаемо принадлежности островов в восточной части Эгейского моря между двумя странами произошло обострение.

Лозаннский договор от 1923 года предусматривал, что указанные территории отходят Греции, но Турцию возмутило то, что на этих островах размещена греческая военная инфраструктура. Именно поэтому правительство последней считает, что острова нужно демилитаризовать, что происходит под угрозой их аннексии.

Ранее была озвучена причина, по которой Турция медлит с разрывом дипломатических отношений с рф*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!