Bayraktar на службе Украины: российский катер «Раптор» надолго выведен из строя

Катер рф обречен долго стоять на ремонте после точного попадания по нему Байрактара, ставшего в руках украинских военных непобедимым оружием.

ВСУ поразили беспилотником Bayraktar TB2 российский катер «Раптор».

Об этом написал в своем Телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Катер П-275 типа «Раптор» оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных портов рф», — сообщил он.

Катер был подбит сегодня, вместе с уничтожением военными ВСУ на Херсонском направлении российского командно-наблюдательного пункта.

По информации Братчука, катер срочно транспортируют на ремонт, и, во всей видимости, он продлится долго, поскольку пробоина катера и его внешний вид находятся в печальном состоянии.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!