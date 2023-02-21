Турция после землетрясений построит до 300 тысяч новых домов

Турецкие власти планируют построить близко к 200 000 новых домов в юго-восточном регионе страны, который пострадал от стихийного бедствия две недели назад. Новые здания будут ограничены 4 этажами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Anadolu.



Президент Эрдоган сообщил, что почти 118 000 зданий либо серьезно пострадали в результате землетрясения, либо нуждаются в срочной сноске, либо вовсе обрушились. Он заявил, что в марте начнутся работы по строительству 199 739 домов, включая более 130 000 в самых пострадавших провинциях Хатай, Кахраманмараш и Малатья.

«Ни одно из этих зданий не будет выше трех или четырех этажей», — заявил Эрдоган.

По словам президента, новые дома будут строиться вдали от линий разломов, «ближе к горам, что защитит от проблем, вызванных мягкой почвой». Он также обещал переселить своих граждан, живущих в палатках и контейнерных городках, в новые крепкие, безопасные и удобные дома в течение года.

После визита в пострадавшие районы провинции Хатай, президент сообщил, что государство предоставило убежище для около 1,6 миллионов человек в регионе. Спасатели извлекли 114 834 человека из-под завалов. Поисково-спасательные работы были завершены в девяти провинциях, но продолжаются в Хатае и Кахраманмараше на данный момент.

«Мы построим новые Антакью, Искендерун, Арсуз», — сказал он.

Напомним, землетрясения, которые произошли утром 6 февраля в Турции и Сирии, привели к разрушению многих домов. По последним данным, число погибших в Турции превышает 40 тысяч человек. Кроме того, город Нурдаги в провинции Газиантеп будет полностью разрушен и восстановлен с нуля. Власти начали масштабное расследование и аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.