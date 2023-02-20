В Турции подсчитали, сколько зданий уничтожено в результате землетрясений

После землетрясения 6 февраля в Турции было разрушено или серьезно повреждено около 118 тысяч зданий.

Об этом сообщает «Anadolu«.

Министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурат Курумзаявил, что в зоне землетрясения было насчитано 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нуждаются в сносе или реконструкции. Он также объявил о запуске кампании по строительству нового жилья, которое будет более безопасным в условиях сейсмической зоны.

По словам министра, в марте начнется строительство 30 тысяч домов, но эта цифра может быть увеличена.

Напомним, землетрясения, которые произошли утром 6 февраля в Турции и Сирии, привели к разрушению многих домов. По последним данным, число погибших в Турции превышает 40 тысяч человек. Кроме того, город Нурдаги в провинции Газиантеп будет полностью разрушен и восстановлен с нуля. Власти начали масштабное расследование и аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

Эксперты и люди по всей Турции обвиняют плохое качество строительства в увеличении разрушительных последствий землетрясений. Сейсмологи предупреждают о возможности новых мощных подземных толчков в Турции, и недавние землетрясения могут быть только началом подобных явлений в других регионах страны. Они также предупреждают о возможных афтершоках в Стамбуле, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

Также «Курсор» писал о том, что 18 февраля на Турцию обрушилось новое землетрясение. Так, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции ощущались подземные толчки магнитудой 5,1 баллов. Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщило, что очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров у города Гексун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3.