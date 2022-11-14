Турцию с начала 2022 года посетило рекордное количество израильтян

С января по сентябрь 2022 года Турцию посетило 631 669 израильских граждан, что в 5,5 раз больше, по сравнению с предыдущим годом. И этот показатель является рекордным в туристическом обмене с Израилем с 2019 года.

Такие данные опубликовало министерство культуры и туризма Турции.

В прошлом году страну посетили 115 256 израильтян, а показатель 2020 года составил 93 167 граждан.

Эксперты по туризму отмечают, что приезжих привлекает комфортный климат, море, омолаживающие процедуры и экскурсионные туры по стране. Многие израильские туристы приезжают познакомиться с Турцией после просмотров сериалов, с желанием увидеть то, что видели через экран.

Гиды рассказали, что в последнее время в Турции активно развивается пластическая и эстетическая хирургия, которая также пользуется спросом у израильских туристов.

Отмечается, что израильские визиты в Турцию участились после взаимных шагов Анкары и Тель-Авива по нормализации отношений после достаточно продолжительного периода застоя.

«Курсор» писал ранее, что власти Французской Полинезии ввели «новый план устойчивого туризма», сделав свои «райские острова», в частности Таити, первой страной, которая установила общегосударственный лимит на приезд туристов.