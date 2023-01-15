Байден объявил чрезвычайное положение в Калифорнии

Президент США Джо Байден в субботу утвердил объявление чрезвычайного положения в Калифорнии, поскольку штормы обрушились на Золотой штат с 26 декабря, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек. Кроме того, в штате также произошли наводнения, отключения электроэнергии, оползни. В Калифорнии провели эвакуацию и перекрыли дороги.

Байден распорядился о федеральной помощи в дополнение к усилиям штата и местных властей по восстановлению в районах, пострадавших от сильных зимних штормов, наводнений, оползней и селей, говорится в заявлении Белого дома.

«Калифорния благодарна президенту Байдену за быстрое одобрение этой критически важной поддержки сообществам, пострадавшим от продолжающихся штормов, — заявил губернатор Гэвин Ньюсом в заявлении, опубликованном вскоре после объявления чрезвычайного положения. — Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с местными, государственными и федеральными партнерами, чтобы помочь обеспечить безопасность калифорнийцев и убедиться, что у наших сообществ есть ресурсы и помощь, необходимые им для восстановления».

В заявлении, опубликованном канцелярией губернатора, говорится: «В условиях продолжающихся ураганов и наводнений штат и его партнеры быстро работают над тем, чтобы инициировать восстановительные работы и помочь калифорнийцам вернуться домой, как только это станет безопасным. Ведутся работы по удалению опасных отходов и мусора, и на местах есть группы, которые проводят оценку ущерба, документируя масштабы потерь, чтобы штат мог максимизировать свои запросы на федеральную помощь».

Ранее в этом месяце Ньюсом объявил чрезвычайное положение по всей Калифорнии и подал заявку на федеральную помощь.

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