У Байдена вновь коронавирус: тест положительный

Спустя три дня с момента выздоровления и получения негативного результата теста, в США вновь заявили, что президент Джо Байден болен коронавирусом.

Доктор Кевин О’Коннор написал, что были зафиксированы негативные тесты во вторник, среду, четверг и пятницу. Однако в субботу утром тест дал положительный результат.

Доктор пояснил, что такое повторное заболевание имеет место, но у небольшого числа людей.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN

— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022