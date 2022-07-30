У Байдена вновь коронавирус: тест положительный

Спустя три дня с момента выздоровления и получения негативного результата теста, в США вновь заявили, что президент Джо Байден болен коронавирусом.
Доктор Кевин О’Коннор написал, что были зафиксированы негативные тесты во вторник, среду, четверг и пятницу. Однако в субботу утром тест дал положительный результат.
Доктор пояснил, что такое повторное заболевание имеет место, но у небольшого числа людей.
An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN
— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022
Президент Байден вновь дистанцировался от сотрудников администрации и теперь будет продолжать работать в режиме изоляции.
Он написал: «У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности всех вокруг меня. Я все еще на работе и скоро вернусь в путь».
«Курсор» писал ранее, что Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19.Согласно заявлению врача Белого дома, главнокомандующий дважды сдавал отрицательный тест и «почти полностью» излечился от симптомов.
Также мы информировали, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.