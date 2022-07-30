У Байдена вновь коронавирус: тест положительный

Президент США вновь получил положительный результат после тестирования на COVID. Он намерен соблюдать в дальнейшем самоизоляцию, однако на его самочувствии вирус пока никак не отразился.

Спустя три дня с момента выздоровления и получения негативного результата теста, в США вновь заявили, что президент Джо Байден болен коронавирусом.

Доктор Кевин О’Коннор написал, что были зафиксированы негативные тесты во вторник, среду, четверг и пятницу. Однако в субботу утром тест дал положительный результат.

Доктор пояснил, что такое повторное заболевание имеет место, но у небольшого числа людей.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022

Президент Байден вновь дистанцировался от сотрудников администрации и теперь будет продолжать работать в режиме изоляции.

Он написал: «У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности всех вокруг меня. Я все еще на работе и скоро вернусь в путь».

«Курсор» писал ранее, что Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19.Согласно заявлению врача Белого дома, главнокомандующий дважды сдавал отрицательный тест и «почти полностью» излечился от симптомов.

Также мы информировали, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.