Американский чиновник: Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу

Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.

В своей книге Джаред Кушнер, занимавший пост старшего советника президента США Дональда Трампа, заявил, что Трамп мог передумать переносить посольство в Иерусалим.

Об этом сообщили в news.walla.co.il.

По его словам, Трампа озадачила реакция Нетаниягу, который холодно воспринял эту новость. «Трамп спросил Нетаниягу, почему он должен идти на такой риск, если для премьер-министра Израиля это было не так важно», — цитировал Кушнер.

Такие вопросы уже предъявлялись Нетаниягу, но он категорически отрицал утверждения, что он якобы не хотел переноса посольства США в Иерусалим.

Кушнер написал в своей книге, что в телефонном разговоре с Нетаниягу от 5 декабря 2017 года, за день до объявления о признании Иерусалима столицей Израиля, Трамп сообщил премьер-министру о своем решении. «Биби сказал, что поддерживает решение президента, если это то, что президент хочет сделать, но это звучит не очень восторженно», — пишет Кушнер в своей книге.

Трампу даже показалось, по словам Кушнера, что Нетаниягу плохо расслышал или не понял его слов, и поэтому он повторил их. Тогда президент спросил, почему он должен идти на такой риск, если у него сложилось впечатление, что это не так важно для премьер-министра Израиля.

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