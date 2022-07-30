Американский чиновник: Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу

В своей книге Джаред Кушнер, занимавший пост старшего советника президента США Дональда Трампа, заявил, что Трамп мог передумать переносить посольство в Иерусалим.
Об этом сообщили в news.walla.co.il.
По его словам, Трампа озадачила реакция Нетаниягу, который холодно воспринял эту новость. «Трамп спросил Нетаниягу, почему он должен идти на такой риск, если для премьер-министра Израиля это было не так важно», — цитировал Кушнер.
Такие вопросы уже предъявлялись Нетаниягу, но он категорически отрицал утверждения, что он якобы не хотел переноса посольства США в Иерусалим.
Кушнер написал в своей книге, что в телефонном разговоре с Нетаниягу от 5 декабря 2017 года, за день до объявления о признании Иерусалима столицей Израиля, Трамп сообщил премьер-министру о своем решении. «Биби сказал, что поддерживает решение президента, если это то, что президент хочет сделать, но это звучит не очень восторженно», — пишет Кушнер в своей книге.
Трампу даже показалось, по словам Кушнера, что Нетаниягу плохо расслышал или не понял его слов, и поэтому он повторил их. Тогда президент спросил, почему он должен идти на такой риск, если у него сложилось впечатление, что это не так важно для премьер-министра Израиля.
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