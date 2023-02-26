Крушение корабля с мигрантами у берегов Италии: среди погибших был младенец

Судно перевозило около 120 человек и ударилась о скалы в нескольких метрах от берега.

Утром в воскресенье, 26 февраля, возле городка Стеккато-ди-Кутро на южном побережье Италии, из-за погодных условий разбилась лодка с мигрантами. Жертвами катастрофы стали, по меньшей мере, 43 человека, еще 80 удалось спасти.

Об этом сообщает DW.

По данным береговой охраны, судно перевозило около 120 человек и ударилась о скалы в нескольких метрах от берега. Поиски других возможных уцелевших все еще продолжаются.

Мэр Стеккато-ди-Кутро Антонио Черасо сообщил, что среди погибших есть женщины и дети. Он сказал, что деревянная лодка мигрантов «развалилась» из-за шторма, а части обломков разбросаны на расстоянии около 300 метров от берега. Спасатели обыскивали море на водных мотоциклах, но строгие условия усложняли операцию.

Отмечается, что мигранты прибыли из Ирана, Пакистана, Сирии, Ирака и Афганистана.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила «глубокую скорбь» из-за катастрофы мигрантского судна и пообещала остановить нелегальную морскую миграцию, чтобы предотвратить новые трагедии.

«Правительство стремится предотвратить выезд, а с ним и развертывание этих трагедий, и будет продолжать делать это, прежде всего, требуя максимального сотрудничества со странами выезда и происхождения», — говорится в заявлении.

Соболезнование выразил и Папа Римский Франциск.

«Я молюсь о каждом из них, о пропавших без вести и о других спасенных мигрантах», — сказал Папа в своем еженедельном обращении к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщал Курсор, в сентябре 2022 года по меньшей мере 77 человек, большинство из которых — граждане Ливана — погибли у берегов Сирии вследствие крушение судна с мигрантами, направлявшемся в Европу.

Также Курсор информировал о том, что в конце мая вертолет военно-морских сил Ирана высадил вооруженный десант на танкер под названием Delta Poseidon, который шел под греческим флагом в Персидском заливе.