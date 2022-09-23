У берегов Сирии потерпело крушение ливанское судно с мигрантами: по меньшей мере 77 погибших

До 120 палестинцев, сирийцев и ливанцев находились на судне, направлявшемся в Европу.

По меньшей мере 77 человек, большинство из которых — граждане Ливана — погибли у берегов Сирии вследствие крушение судна с мигрантами, направлявшемся в Европу.

Об этом заявили в пятницу в министерстве здравоохранения страны, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что число погибших может быть намного большим.

Сирийские власти заявили, что родственники жертв отправились из Ливана в Сирию, чтобы помочь опознать своих близких и забрать их тела.

«Судно покинуло Ливан во вторник, а первые новости о том, что произошло, начали появляться в четверг днем. Лодка перевозила сирийцев, ливанцев и палестинцев», — говорится в сообщении.

Согласно информации Сирийского государственного телевидения, 20 человек были спасены и проходят лечение в больнице Аль-Базель в сирийском прибрежном городе Тартус.

В клинике сообщили, что восемь из спасенных находятся в реанимации.

«Приходили противоречивые сообщения о том, сколько людей было на борту судна, когда оно затонуло — некоторые говорили, что их было не менее 120», — пишет издание.

В то же время министр транспорта Ливана Али Хами сообщил, что среди выживших были 12 сирийцев, пять ливанцев и трое палестинцев. По словам министра внутренних дел Ливана Басама Мавлави, восемь тел были доставлены в Ливан уже в пятницу. Позже тела других жертв, в том числе двух палестинцев, также были доставлены в Ливан.

Как сообщал Курсор, в начале сентября иранские силовики задержали иностранное судно в Персидском заливе.

Также Курсор информировал о том, что в конце мая вертолет военно-морских сил Ирана высадил вооруженный десант на танкер под названием Delta Poseidon, который шел под греческим флагом в Персидском заливе.