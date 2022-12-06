У берегов Калифорнии заметили редкую медузу-убийцу

В Калифорнии (США) исследователям из института аквариума Монтерей посчастливилось обнаружить глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea. Поймать ее удавалось за жизнь всего девять раз.

Об этом пишет Daily Star.

Эксперты отметили, что такая медуза относится к классу самых больших в мире. В ширину она достигает около метра, а щупальцы морского обитателя вырастают до десяти метров. Эксперты считают, что с их помощью медуза ловит добычу и отправляет ее в рот. Еще у нее светящая голова, излучающая импульсы, которые позволяют ей передвигаться в толще воды.

Исследователи заметили медузу на глубине около 900 метров. Впервые такой вид был описан в 1899 году и с тех пор увидеть Stygiomedusa gigantea удавалось не более сотни раз, а поймать и того меньше — всего девять.

Ученые предполагают, что эти медузы-фантомы являются не только одними из самых крупных представителей своего вида, но и одними из самых древних существ на Земле.

«Курсор» писал ранее, что возле побережья Западной Австралии ученые во время обычной экспедиции заметили гигантское желеобразное существо, которое может оказаться самым длинным на планете.

Еще мы писали, что в Эйлатском заливе обнаружили пурпурную медузу, которую появляется здесь всего один или два раза в год.