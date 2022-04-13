У Ирана достаточно урана для создания бомбы — дипломатический источник

Иран близок к тому, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для производства оружия, поскольку переговоры о возвращении к ядерной сделке 2015 года зашли в тупик.

Хотя Иран еще не обогащает уран до оружейного качества с чистотой 90%, для бомбы может хватить большего количества урана, обогащенного до более низкой чистоты. По оценке Иерусалима, Иран близок к получению значительного количества урана с обогащением до 60%.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года завершились, когда Иран выдвинул требование, выходящее за рамки ядерного соглашения, об исключении его Корпуса стражей исламской революции из списка Иностранной террористической организации США.

Вашингтон пока официально не отреагировал на это требование, но на прошлой неделе представитель Госдепартамента заявил, что президент США Джо Байден рассматривает КСИР как террористическую организацию.

Переговоры с США и Ираном длились в течение 11 месяцев, чтобы вернуться к соблюдению СВПД, который ограничивал обогащение урана Тегераном до 3,67% и сокращение почти всех свои запасов обогащенного урана в обмен на постепенную отмену санкций.

США вышли из сделки в 2018 году, утверждая, что Иран солгал о своей ядерной программе и что соглашение было слишком слабым. Президент США Джо Байден пообещал вернуться к нему.

Курсор писал ранее, что Иран скопил слишком много опасных беспилотников, которые могут атаковать территорию Израиля.