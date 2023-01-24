Еврейская община Турции осудила сожжение Корана у посольства в Швеции

На днях в Стокгольме состоялась антитурецкая акция. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкая еврейская община присоединилась к всемирному осуждению сожжения Корана ультраправым политиком в столице Швеции, Стокгольме.

Об этом информирует Jewish News.

«Мы решительно осуждаем Расмуса Палудана и тех, кто позволил сжечь Коран. Это преступление на почве ненависти, акт религиозного террора. Мы все должны уважать веру и культуру друг друга», — говорится в заявлении еврейской общины Турции.

Отметим, что в Турции живет большая еврейская община, сосредоточенная в основном в Стамбуле.

Как известно, 21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный датский активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Ранее Курсор писал, что после провокационной демонстрации в Стокгольме Турция вызвала посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема. Демонстрация была связана с неудачной попыткой Швеции вступить в НАТО. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Поскольку Анкара заявила, что Швеция должна занять более четкую позицию в отношении террористов из Рабочей партии Курдистана.

В Турции заявили: «Мы ожидаем, что виновные в инциденте должны быть определены, будут проведены необходимые процессы, а Швеция выполнит свои обещания».

Директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун заявил: «То, что террорист РПК может бросить вызов шведскому правительству в самом центре Стокгольма, является доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов по борьбе с терроризмом».

Курсор также сообщал, что Швеция не вступит в НАТО, пока она поддерживает террористов — Турция.

Еще мы информировали о том, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.