В Польше сотрудники Государственного лесного хозяйства взяли под охрану центр на территории лесного массива Яблонна под Варшавой возле Зегжинского водохранилища, который арендовало посольство россии*, но после расторжения договора об аренде отказывалось его освобождать.

Об этом сообщил заместитель министра климата и окружающей среды Эдвард Сярка, передает tvn24.

По его словам, в середине апреля лесная инспекция расторгла договор с посольством рф из-за неуплаты арендной платы. Однако, несмотря на неоднократные призывы, посольство не освобождало имущество, и польским властям пришлось его отбирать.

После этого выяснилось, что центру причинен большой ущерб.

«Центр полностью разрушен. Россияне уничтожили все, даже кабели вырывали из стен», – написал в соцсетях спикер Гослесагентства Михал Гзовский.

На участке 6 га, который находился в аренде с 1980-х годов, расположены две гостиницы, две виллы и восемь шале. Сейчас в помещениях выбиты окна, провалились полы и крыши, уничтожены техника и мебель.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!