У Зеленского дали «маленький совет» военному командованию россии

В Киеве напомнили, что юг Украины является огромной степью, а Крым — естественным «котлом» для оккупационных войск.

В Офисе президента Украины (ОП) дали совет командованию вооруженных сил российской федерации* по обустройству лучшего места для обороны.

Соответствующую публикацию в своем Twitter обнародовал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В частности, он напомнил, что юг Украины является огромной степью, а Крым — естественным «котлом» для оккупационных войск. В этом контексте Подоляк предложил российским военнослужащим обустроить для себя лучшее место обороны, расположенное за границей Украины.

«Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины — это голая степь, Крым — природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны — за границей Украины. Там, куда «злые украинцы» точно не зайдут», — резюмировал советник главы ОП.

Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України – це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони – за кордоном України. Там, куди «злі українці» точно не зайдуть. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 14, 2022

Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.

Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!