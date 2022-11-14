У Зеленского дали «маленький совет» военному командованию россии

В Офисе президента Украины (ОП) дали совет командованию вооруженных сил российской федерации* по обустройству лучшего места для обороны.
Соответствующую публикацию в своем Twitter обнародовал советник главы ОП Михаил Подоляк.
В частности, он напомнил, что юг Украины является огромной степью, а Крым — естественным «котлом» для оккупационных войск. В этом контексте Подоляк предложил российским военнослужащим обустроить для себя лучшее место обороны, расположенное за границей Украины.
«Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины — это голая степь, Крым — природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны — за границей Украины. Там, куда «злые украинцы» точно не зайдут», — резюмировал советник главы ОП.
Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України – це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони – за кордоном України. Там, куди «злі українці» точно не зайдуть.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 14, 2022
Как сообщал Курсор, 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.
Также министр обороны заявил, что на фронт войны с Украиной якобы направлено 82 тысячи мобилизованных россиян.
Кроме того, Шойгу рассказал, что российские «военнослужащие продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».
Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!