У Зеленского считают, что за взрывом в посольстве Испании стоят спецслужбы рф

В различные ведомства Испании, в частности в посольство Украины на территории страны, начали поступать конверты со взрывчаткой внутри. У Зеленского считают, что за этим могут стоять российские спецслужбы.

Таким мнением поделился с «24 каналом» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российская федерация таким образом пытается запугать европейские сообщества, чтобы они начали давить на Украину и заставили ее сесть за стол переговоров с агрессором.

Михаил Подоляк считает, что европейцы не станут открыто говорить, что в этом проявлении терроризма замешана россия. Они могут сказать, что расследование не установило, кто является отправителем конвертов.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что не стоит возлагать на НАТО большие надежды, потому что альянс не будет вступать в военный конфликт с путиным. Страну-агрессора может наказать только Украина, но поддержка НАТО действительно важна, если они будут поставлять оружие ВСУ до конца войны, то это будет достаточно.

У Зеленского отметили, что у рф есть определенный запас ракет, но уже меньше, чем был в начале полномасштабного вторжения. И Украина обязательно справится с ударами по энергетике и вернет под свой контроль все захваченные территории.

Подоляк подчеркнул, чтобы помощь от международных партнеров не снижалась из-за конвертного терроризма, они будут осторожно и демократично относиться к партнерам НАТО.

«Курсор» писал ранее, что 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, вследствие чего один из сотрудников пострадал.