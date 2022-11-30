В посольстве Украины в Испании произошел взрыв, есть раненый

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, вследствие чего один из сотрудников пострадал.

Об этом сообщает ABC, Elmundo и украинский МИД.

Это произошло 30 ноября, в среду. Полицейские утверждают, что в посольство отправили конверт, в котором была взрывчатка. Работник дипведомства осматривал конверт, во время чего он взорвался. Раненого с незначительными травмами отправили в больницу.

Правоохранительные органы начали расследования этого происшествия и активировали антитеррористический протокол. К посольству приехали подразделения по обезвреживанию взрывчатки Tedax и кинологи, окружившие территорию дипведомства.

На фоне этого Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств в зарубежных странах. По словам спикера МИД Олега Николенко, Кулеба призвал испанского коллегу к принятию срочных мер для расследования нападения.

«Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии», ‒ добавил Николенко.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в причастности к терактам в Иерусалиме.

«Курсор» сообщал, что полиция обнародовала детали и фото убийства в Рахате.

Помимо этого в ЕС заявили, что Украина могла потерять в войне против *россии более 100 тысяч военных и 20 тысяч мирных граждан.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!