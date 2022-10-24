Ученые будут искать похожие на Землю планеты с помощью нового изобретения

Ученые из Университета Хериот-Уатт (Великобритания) разработали новую лазерную систему, которая упростит поиск далеких планет, похожих на нашу Землю. Конечно это касается и любых других экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд.

Об этом пишет Express.

По словам Деррика Рейда из Университета Хериот-Уатт, новая лазерная система имеет огромный потенциал, так как поможет астрономам найти маленькие, похожие на Землю планеты, которые достаточно сложно обнаружить.

«Этот лазерный прибор во много раз дешевле тех, которые используются на современных телескопах. Он также не сложный в производстве и потребляет энергии в 10 раз меньше, чем нынешние очень быстрые лазеры. При этом наше устройство излучает свет с частотой в один миллиард импульсов в секунду. И это помогает создать так называемую частотную гребенку», — говорит Рейд.

С помощью разных космических телескопов ученым уже удалось обнаружить более 5 тысяч экзопланет. Но каждую такую находку подтверждают мощные наземные телескопы. С их помощью ученые ищут небольшие изменения в свете звезды, которые указывают на то, что вокруг нее действительно вращается планета. С помощью изменений в длине волны света ученые также могут узнать насколько планета массивна и за какое время она делает полный оборот вокруг родительской звезды.

«Наш лазер – это гораздо меньшая и более простая версия лазера, который уже 6 лет работает на 10-метровом Большом южноафриканском телескопе. Лазер излучает свет, который состоит из тысяч одинаково расположенный частотных линий, это и называется частотная гребенка. Например, с помощью линейки можно узнать точное расстояние, так вот частотная гребенка – это линейка для измерения длины волны и она позволяет узнать точные различия в длинах волн света», — говорит Рейд.

По словам ученых, новый лазерный прибор может стать основным устройством на наземных телескопах, которые занимаются поисками и подтверждением существования далеких планет.

«Курсор» писал ранее, что Млечный путь не полностью изучен специалистами. Согласно данным нового исследования, в нашей галактике может быть только 1% планет земного типа, пригодных для жизни.