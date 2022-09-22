Ученые нашли новый метод лечения болезни Паркинсона

Ученый из Хайфского университета говорит, что ее рецензируемое исследование может открыть новый подход к борьбе с болезнью, позволяющий выявлять людей в молодом возрасте.

По мнению израильских ученых, фиксация слабых электрических токов в части мозга может лечить болезнь Паркинсона.

Они говорят, что их исследование, прошедшее рецензирование и опубликованное в журнале NJP Parkinson’s Disease, может открыть новый подход к борьбе с болезнью и позволить обнаруживать заболевание у молодых людей.

Основная трудность в разработке лекарств от болезни Паркинсона заключается в том, что, хотя это заболевание называют отдельным заболеванием, многие ученые считают его термином для множества болезней с общими характеристиками. Генетические мутации, лежащие в основе болезни Паркинсона, были идентифицированы только примерно в 15% случаев. В результате ученые изо всех сил пытаются найти общие — или, говоря медицинским языком, конвергентные — характеристики мозга пациентов с болезнью Паркинсона, на которые можно было бы воздействовать лекарствами.

Доктор Шани Стерн, невролог из Хайфского университета, обнаружила в ходе исследования, что независимо от того, есть ли у пациентов идентифицированная мутация или нет, у всех у них наблюдалось снижение скорости синаптических токов в определенных частях мозга по сравнению со здоровыми людьми. Это специфические токи, генерируемые под синапсами, которые являются проводниками между нейронами.

Стерн и ее коллеги написали в своем исследовании, что изменения, которые они выявили в мозге, «являются центральными и сходными с болезнью Паркинсона»: «Мы обнаружили механизмы, общие для всех изученных нами случаев болезни Паркинсона. Это механизмы, о которых не было известно, что они связаны с болезнью Паркинсона, и теперь у нас есть новые цели, для которых теперь могут быть разработаны лекарства будущего, которые могут сделать их более похожими на здоровые нейроны».

Теперь, когда ее исследование выявило связь между синаптическими токами и болезнью Паркинсона, она надеется найти новую стратегию борьбы с болезнью. Могут быть разработаны лекарства, которые возвращают токи к нормальному уровню и посредством этого изменения потенциально замедляют или уменьшают начало болезни Паркинсона.

Метод исследования включал «перепрограммирование» клеток мозга в стволовые клетки. Анализ проводили на клетках, полученных из стволовых клеток. Этот процесс позволил ученым увидеть, как ведут себя клетки в разном возрасте, и они сделали поразительное открытие: синаптические токи уменьшаются, даже когда клетки молоды.

Стерн сказал, что требуется гораздо больше исследований, но их результаты повышают вероятность того, что молодые люди с семейной историей болезни Паркинсона могут секвенировать клетки, чтобы выявить скорость синаптических токов. Людям, у которых, по-видимому, может развиться заболевание, потенциально могут быть назначены лекарства для замедления его развития — либо существующие методы лечения, либо те, которые будут выпущены в будущем.

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