Ученые из США нашли еще одно свидетельство наличия воды на Марсе

Американские ученые нашли новые доказательства существования воды под ледяной шапкой на Южном полюсе Марса. По словам экспертов, это уже второе доказательство наличия воды на планете.

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института США при помощи радара подповерхностного зондирования MARSIS на борту орбитального аппарата ESA Mars Express получили сигнал, указывающий на наличие воды. По заверениям специалистов, прибор посылает радиоволны к выбранной области Марса, а затем анализирует отраженный сигнал, который в случае наличия жидкой воды будет сильнее, чем от камня или льда.

Об этом сообщает научное издание «Earth and Planetary Science Letters»

Согласно традиционным моделям, температура южной полярной шапки Марса намного ниже температуры плавления льда, поэтому исследователи сомневаются в существовании жидкой воды в этом регионе.

Для объяснения яркого отраженного сигнала, который был получен орбитальным аппаратом, ученые предполагали наличие глины, гидратированных солей или соленого льда. Однако ряд исследователей полагает, что некоторые соли, обладающие антифризным действием, позволяют рассолам оставаться жидкими даже при низкой температуре.

Специалисты изучили свойства перхлоратных растворов в климатической камере, которая способна имитировать условия на Марсе. Оказалось, что эти растворы могут существовать между зернами льда на Южном полюсе Марса, несмотря на температуру около минус 75 градусов Цельсия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые обнаружили в Африке самую древнюю «социальную сеть».

Немецкие археологи обнаружили на территории Африки большое количество бус, которым примерно 50 тысяч лет. Они использовались для передачи сообщений в различные регионы континента.

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