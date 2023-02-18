Ученые изучают древнюю лодку, закопанную под автостоянкой

Исследователи говорят, что «все в восторге от перспективы того, что мы можем обнаружить».

Археологи из Ноттингемского университета анализируют древнюю лодку, закопанную под парковкой в Англии.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Лодку впервые обнаружили в 1938 году рабочие. Они сделали несколько заметок и зарисовок, и перезахоронили лодку, после чего никаких дополнительных археологических исследований не проводилось.

Более внимательный анализ эскизов позволяет предположить, что лодка является клинкерной конструкцией (перекрывающиеся доски). Эта техника принадлежит скандинавской традиции кораблестроения и широко использовалась англосаксами, фризами и скандинавами.

Длина судна составляет от 6 до 9 метров и, вероятно, оно было грузовым или рыболовным судном. Его похоронили в заболоченной голубой глине, благодаря чему древесина, использованная в конструкции лодки, могла очень хорошо сохраниться. Обычно древесина разлагается и разрушается грибками и микроорганизмами, такими как бактерии, но условия заболачивания не позволяют кислороду проникнуть в древесину, что препятствует размножению бактерий.

«На протяжении многих лет местные жители проявляли большой интерес к этому погребенному объекту. Считалось, что лодка относится к эпохе викингов, но ни одно профессиональное расследование не проводилось, чтобы установить правду, поэтому все в восторге от перспективы того, что мы можем обнаружить», – заявила.

По словам профессора и директора Национального центра макромолекулярной гидродинамики в Ноттингемском университете Стива Хардинга, не исключено, что судно появилось в то время, когда эти территории заселяли скандинавы.

«Исследование, проведенное нами совместно с Университетом Лестера, показало, что высокая доля Y-хромосомной ДНК скандинавского происхождения приходится на примесь людей из старых семей (имеющих фамилии до 1600 года) в этом районе», – сказал он.

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