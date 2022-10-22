Ученые изучили ДНК семьи неандертальцев и узнали подробности их обитания в Сибири

Семья неандертальцев идентифицирована учеными и детально исследована. Это стало возможным благодаря генетическому анализу образцов костей, взятых из пещеры в Сибири.

Среди них — семь мужчин и шесть женщин, в том числе восемь взрослых и пятеро детей и подростков.

Об этом 20 октября сообщает Nature.

Исследование провела группа из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия). Оказалось, что генетические анализы позволили установить родство между неандертальцами. Были идентифицированы отец и дочь-подросток, а также родственница — бабушка или тетя ребенка — и двоюродная сестра-подросток. Находка происходит из сибирской пещеры Чагярская и датируется 54 тысяч лет назад годы.

Эксперты удивлены, что они происходят из одного и того же времени. Это означает, что они, вероятно, принадлежали к одному и тому же сообществу. Таким образом, генетическое тестирование впервые дает нам представление о социальной организации сообщества неандертальцев.

Еще одним поразительным результатом исследования является очень низкое генетическое разнообразие неандертальской группы. Было намного ниже, чем любая историческая или современная человеческая группа, которая была изучена. Это больше всего напоминает низкую изменчивость исчезающих видов, находящихся на грани исчезновения.

Первый схематичный геном неандертальца был опубликован в 2010 году. Исследовательскую группу возглавил Сванте Паабо, работающий в Институте эволюционной антропологии Макса Планка. В этом году Паабо был удостоен Нобелевской премии за свои достижения в изучении доисторической ДНК .

В том же году команда под руководством Паабо секвенировала генетическую структуру, взятую из костей пальцев из Денисовой пещеры в Сибири. Благодаря этому рядом с неандертальцами были обнаружены другие вымершие родственники человека — денисовцы.

Дальнейшие исследования показали, что неандертальцы и денисовцы населяли один и тот же район юга Сибири на протяжении сотен тысяч лет, взаимодействуя друг с другом. Например, были обнаружены останки ребенка, отец которого был денисовцем, а мать неандерталькой.

Ранее «Курсор» сообщал, что неандертальцы и люди сосуществовали в Европе более 2 тыс лет.