В Китае смогли расшифровать ДНК человека, жившего 14 тысяч лет назад

В китайской провинции Юньнань, в пещере Менге археологами в 1989 году были обнаружены останки древнего человека.

Эти останки смогли секвенировать (определить последовательность в цепочке ДНК) ученые из Академии наук Китая, сообщил ukurier.

Согласно результатам их исследований, найденные останки принадлежали молодой женщине ростом 155 см. Ее все составлял 46 кг. Выяснено, что она существовала за счет собирательства плодов и охоты.

Китайские ученые определили, что люди позднего плейстоцена ( от 2,6 млн лет назад до 11,7 тыс. лет назад) имели родственные генетические связи с индейцами, коренными обитателями Америки.

Также специалисты пришли к выводам, что первобытные люди из пещер Восточной Азии мигрировали на север после потепления. Также возможно, что часть из них перебралась через Берингов пролив, покорив Америку.

«Курсор» писал, что обнаружен странный радиосигнал из глубокого космоса. Этот новый быстрый радиовсплеск, названный FRB 20191221A, является еще одним чрезвычайно редким ретранслятором, он даже не такой быстрый: радиовспышки, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды.

Также ранее сообщалось, что ученые рассказали, почему у тираннозавров были маленькие передние лапы. Длина тела животного достигала 11 метров, голова — метра, а вот передние лапы — всего 60 сантиметров. Ученые считают, что это было эволюционным преимуществом.