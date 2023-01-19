Ученые нашли почти тысячу давно скрытых поселений майя

Эти места были заселены примерно с 1000 г. до н.э. по 250 г. до н.э.

Примерно 1000 ранее скрытых поселений майя обнаружили в северной Гватемале благодаря лазерному сканированию LIDAR (Light Detection and Ranging) с воздуха.

Об этом сообщает Cambridge University Press.

Здания и сооружения простираются на около 1600 квадратных километра Карстового бассейна Мирадор-Калакмуль (MCKB) и его ближайших окрестностей. Эти места были заселены примерно с 1000 г. до н.э. по 250 г. до н.э.

По словам ученых из США, Гватемалы и Франции, найденные поселения были довольно плотно заселены. Исследователи обнаружили дома, спортивные площадки, религиозные, церемониальные и общественные центры, а также обширные сети дамб и каналов.

«Многие из этих поселений демонстрируют политические, социальные и географические отношения с другими близлежащими поселениями, что привело к объединению по крайней мере 417 древних городов, поселков и деревень с идентифицируемыми границами», ‒ рассказали ученые.

Связи, наблюдаемые между точками обитания, предполагают, что все это было частью государства, похожего на царство. Есть версия, что общие идеологии и политика, вероятно, были бы общими для многих недавно обнаруженных мест.

По словам исследователей, для строительства этих сооружений требовалось множество навыков: производители извести, специалисты по строительным растворам и карьерам, каменщики, архитекторы, а также представители правоохранительных органов и религиозных деятелей.

«Масштабы труда при строительстве массивных платформ, дворцов, плотин, дамб и пирамид, относящихся к среднему и позднему доклассическому периоду, предполагают способность организовать тысячи рабочих и специалистов», — пишут исследователи.

Здесь также были умные дренажные и водосборные системы, облегчающие передвижение воды между поселениями во время засухи или наводнения — то, в чем, как известно, майя были экспертами.

«По итогу мы утверждаем, что развитие инфраструктуры демонстрирует наличие сложных обществ с сильными уровнями социально-экономической организации и политической власти в средние и поздние доклассические периоды», — пишут исследователи.

«Курсор» сообщал, что ученые показали, как выглядел город Майя с многоквартирными домами.